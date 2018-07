Amman (AFP) Nach den neuen Kämpfen im Südsudan sind nach UN-Angaben drei Viertel der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen. Der jüngste Konflikt werde "noch mehr Menschen in Hunger und Verzweiflung stürzen", sagte die Exekutivdirektorin des Welternährungsprogramms (WFP), Etharin Cousin, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Amman.

