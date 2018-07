Dhaka (AFP) Familienangehörige und Menschenrechtler haben sich besorgt über das Schicksal von zwei vermissten Überlebenden des Anschlags auf ein Restaurant in Bangladesch geäußert. Die beiden Männer Hasnat Karim und Tahmid Khan seien nach dem Anschlag auf das Holey Artisan Restaurant in der Hauptstadt Dhaka am 1. Juli von der Polizei verhört worden und seitdem verschwunden, erklärten Amnesty International und Angehörige am Mittwoch.

