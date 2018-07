Perpignan (dpa) - 3000 Urlauber sind wegen Bränden in Südfrankreich von vier Campingplätzen aus in Sicherheit gebracht worden. Heftiger Wind habe den Brand bei Le Barcarès am Mittelmeer in der Nähe von Perpignan angeheizt, teilte das Innenministerium mit. Etwa 30 Zelte und Bungalows seien zerstört worden, das Feuer sei mittlerweile aber unter Kontrolle. Zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt. Nach Angaben der Regionalzeitung "L'Indépendent" brannte das Unterholz.Ein weiteres Feuer zerstörte bereits mehr als 120 Hektar Pinienwald zwischen Béziers und Carcassonne.

