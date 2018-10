Peking (AFP) Nach heftiger Kritik von Kunden und Staatsmedien in China ruft Ikea mehr als eine Million Möbelstücke in dem Land zurück. Betroffen seien Kommoden und andere Stücke aus der Serie Malm, die zwischen 1999 und 2016 verkauft wurden, teilte der schwedische Konzern am Mittwoch gemeinsam mit einer chinesischen Aufsichtsbehörde mit.

