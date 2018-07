Paris (AFP) Ungeachtet der neuen Spannungen zwischen der Nato und Russland setzen Berlin und Paris in der Ukraine-Krise weiter auf eine Zusammenarbeit mit Moskau. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Staatschef François Hollande und der russische Präsident Wladimir Putin berieten am Mittwoch bei einem Telefonat rund eine Dreiviertelstunde lang über den Konflikt in der Ostukraine, wie ein französischer Diplomat sagte.

