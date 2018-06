Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat das umstrittene neue Gesetz zur Arbeit von Nichtregierungsorganisationen (NGO) in Israel kritisiert. "Zivilgesellschaftliches Engagement und die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen sind wichtige Pfeiler einer freiheitlichen Demokratie", erklärte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Mittwoch in Berlin. "Es ist bedauerlich, dass in Israel nun ein neues NGO-Gesetz verabschiedet wurde, das den Spielraum israelischer zivilgesellschaftlicher Akteure einschränkt."

