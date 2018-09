Frankfurt/Main (AFP) Zum ersten Mal hat die Bundesregierung die Massaker an den Herero und Nama in der früheren Kolonie Deutsch-Südwestafrika in einem offiziellen Dokument als Völkermord eingestuft: Diese zuvor von Deutschland vermiedene Einstufung der Ereignisse von 1904 bis 1908 im heutigen Namibia "spiegeln die Position der Bundesregierung wider", hieß es in einer Antwort der Regierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion, aus der die "Frankfurter Rundschau" (Mittwochsausgabe) zitierte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.