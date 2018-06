Hannover (AFP) Die grünen Landwirtschaftsminister aus sechs Bundesländern fordern angesichts des Preisverfalls bei der Milch eine Mengenreduzierung ohne Entschädigung der Bauern. Da es von Landwirten und Molkereien keine "ernst zu nehmenden Signale" für freiwillige Maßnahmen gebe, müsse die Bundesregierung sich auf EU-Ebene für eine "zeitlich befristete, entschädigungslose Mengenbegrenzung einsetzen", heißt es in einem Antrag der sechs Bundesländer für eine Sonderministerkonferenz in Brüssel am Freitag, wie die "Hannoversche Allgemeine" berichtete.

