Aachen (AFP) Mit einer missverständlichen Textnachricht an ihre Tochter hat eine Frau aus dem nordrhein-westfälischen Stolberg für Angst und Schrecken gesorgt - und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die alleinerziehende 51-Jährige schrieb nach Angaben der Aachener Polizei vom Mittwoch am Vorabend an ihre 24-jährige Tochter in Heinsberg, sie werde "die zwei jetzt umbringen". Gemeint waren demnach die beiden jüngeren Söhne der Frau im Alter von 13 und 14 Jahren.

