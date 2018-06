Berlin (AFP) Mit einer Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung will die Bundesregierung die Entschädigung von Verbrechensopfern erleichtern. Ein am Mittwoch vom Kabinett verabschiedeter Gesetzentwurf soll dafür sorgen, dass Gerichte und Staatsanwaltschaften durch kriminelle Handlungen erlangtes Vermögen wirksamer einziehen können. "Verbrechen darf sich nicht lohnen. Dieser Grundsatz muss auch in finanzieller Hinsicht gelten", erklärte Justizminister Heiko Maas (SPD).

