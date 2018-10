London (dpa) - Drei Wochen nach dem historischen Brexit-Votum ist die Konservative Theresa May von Königin Elizabeth II. zur neuen britischen Premierministerin ernannt worden. In einer ersten Rede betonte die 59-jährige vor dem Regierungssitz in der Downing Street, dass sie gegen die "brennende Ungerechtigkeit" kämpfen will. Noch am Abend traf sie eine wichtige Personalentscheidung. Sie ernannte den bisherigen Außenminister Philip Hammond zum neuen Schatzkanzler. Der bisherige Finanzminister George Osborne trat zurück. Er war im Brexit-Wahlkampf energisch für einen Verbleib in der EU eingetreten.

