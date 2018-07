London (dpa) - Die konservative Politikerin Theresa May ist von Königin Elizabeth II. zur neuen britischen Premierministerin ernannt worden. Das meldet die britische Agentur PA. May traf Elizabeth II. zu einer kurzen Ernennungszeremonie im Buckingham-Palast. Die 59 Jahre alte May wird die erste Frau an der Regierungsspitze seit dem Rücktritt von Margaret Thatcher 1990. Der britische Premierminister David Cameron war zuvor zurückgetreten. Königin Elizabeth II. nahm sein Rücktrittsgesuch an, teilte der Buckingham-Palast nach einer kurzen Audienz am Abend mit.

