Paris (AFP) Die französische Regierung hat den ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso aufgerufen, auf seine neue Anstellung bei der US-Investmentbank Goldman Sachs zu verzichten. Mit dem Wechsel bereite Barroso den "Anti-Europäern" den Weg, sagte der französische Europastaatssekretär Harlem Désir am Mittwoch in der Nationalversammlung in Paris. "Ich rufe ihn deswegen feierlich auf, auf diesen Posten zu verzichten."

