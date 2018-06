München (SID) - Bayern Münchens Kapitän Philipp Lahm hat nach den ersten drei Tagen beim deutschen Fußball-Meister unter dem neuen Trainer Carlo Ancelotti bereits einen "sehr, sehr positiven" Eindruck vom Italiener gewonnen. Der 57-Jährige sei ein "erfahrener Trainer, der sehr, sehr viel gewonnen hat. Ein sehr angenehmer Mensch", sagte der 32-Jährige bei FCB.de. Lahm hatte sich am Montag zu einem ersten längeren Gespräch mit Ancelotti in dessen Büro getroffen.

Die Ära Ancelotti war am Montag angebrochen. Am Samstag (17.00 Uhr) steht beim SV Lippstadt das erste Testspiel des Rekordmeisters an. Ancelotti muss derzeit noch auf seine elf EM-Teilnehmer und auf Copa-America-Gewinner Arturo Vidal verzichten.