Liverpool (SID) - Der italienische Fußball-Skandalstürmer Mario Balotelli hat beim englischen Europa-League-Finalisten FC Liverpool unter dem deutschen Teammanager Jürgen Klopp keine Zukunft mehr. Klopp empfahl dem zuletzt an den AC Mailand ausgeliehenen Torjäger laut Medienberichten am Mittwoch, dass der 25-Jährige sich trotz seines noch bis 2017 laufenden Vertrages bei den Reds einen neuen Verein zu suchen.

"Balotelli ist nicht in der Phase seiner Karriere, bei der er sich mit vier oder fünf Spielern um ein oder zwei Startplätze streiten sollte", sagte Klopp, der Balotelli in der Vorbereitung wieder an seine frühere Form heranführen will: "Es wird einen Klub geben, der froh sein wird, den neuen Mario Balotelli zu holen."

Im Trikot der Reds erzielte Balotelli seit seinem Wechsel im Sommer 2014 in 21 Pflichtspielen nur drei Tore. In Mailand laborierte der Deutschland-Schreck aus dem EM-Halbfinale 2012 lange an einer Schambeinentzündung und fand bei einem Tor in 20 Meisterschaftsspielen ebenfalls nicht sein Glück.