Kairo (SID) - Nach einer Auseinandersetzung mit einem Fotografen der Regierung muss sich der ägyptische Fußball-Rekordtorjäger Hossam Hassan (49) am Samstag vor Gericht verantworten. Wie ein Beamter des Gerichts bestätigte, soll der Trainer des ägyptischen Erstligisten Al-Masry am vergangenen Freitag in Port Said "einen Offiziellen, der seine Arbeit getan hat, angegriffen und geschlagen" sowie seine Kamera zerstört zu haben.

Der Attacke auf den Mitarbeiter des Innenministeriums war im Anschluss des Spiels zwischen Hassans Klub Al-Masry und Ghazl el-Mahalla (2:2) ein Handgemenge zwischen Spielern und Offiziellen beider Mannschaften vorausgegangen.

Hassan, früherer Kapitän der ägyptischen Nationalmannschaft, war dabei gefilmt worden, wie er den Fotografen über den Platz jagte, ihm auf den Kopf schlug und seine Kamera auf den Boden warf. Zuvor war Hassan bei der Rauferei abgelichtet worden. Der Fotograf stellte Strafanzeige, Hassan wurde ebenso wie zwei weitere Mitarbeiter des Vereins am Dienstag vorläufig in Gewahrsam genommen.

Hassan, der in 196 Länderspielen zu 69 Treffern kam und schon während seiner aktiven Laufbahn als Heißsporn bekannt war, wurde vom ägyptischen Fußball-Verband zudem für drei Spiele gesperrt und mit einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 1000 Euro belegt.