Rom (dpa) - Wer Elton John (69) vor den Ruinen Pompejis erleben wollte, musste viel Geld haben - und Mückenspray zuhause lassen. Der britische Sänger gab am Dienstagabend ein Konzert im antiken Amphitheater der süditalienschen Ausgrabungsstädte.

Für Backstagekarten hatten einige Fans etwa 1200 Euro bezahlt, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch. Für Sitzplätze in der ersten Reihe wurden demnach bis zu 600 Euro fällig. Andere Fans waren nicht viel Geld, sondern ihr Mückenspray los: Es wurde ihnen am Eingang aus Sicherheitsgründen abgenommen.

Infos zum Konzert