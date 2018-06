Montpellier (SID) - Weltmeister Peter Sagan (Slowakei/Tinkoff) hat die 11. Etappe der Tour de France gewonnen, Chris Froome (Großbritannien) mit einer weiteren taktischen Meisterleistung einen weiteren Schritt in Richtung erfolgreicher Titelverteidigung gemacht. Sagan setzte sich nach 162,5 km in Montpellier vor Titelverteidiger Chris Froome (Großbritannien/Sky) durch, der mit einer überraschenden Attacke zehn Kilometer vor dem Ziel das Feld auseinander gerissen und damit einen Massensprint verhindert hatte.

Froome baute damit seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Die deutschen Top-Stars Marcel Kittel und André Greipel hatten Froome wie auch dessen Kontrahent Nairo Quintana nicht folgen können. Kittel und Greipel, die auf einen Spurt des Feldes spekuliert hatten, kamen an der Spitze der großen ersten Verfolgergruppe ins Ziel. Für Sagan, der die Führung in der Punktewertung ausbaute, war es der zweite Sieg bei der laufenden Tour.

Der Kampf um die Gesamtführung wird am Donnerstag fortgeführt. Dabei bietet die 12. Etappe reichlich Stoff für Legenden. Über 184 km führt die Strecke von Montpellier zum berühmt-berüchtigten Mont Ventoux, einem der vier "heiligen Berge" der Frankreich-Rundfahrt.