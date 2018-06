Hoorn (SID) - Die deutschen Freiwasserschwimmer haben bei der EM im niederländischen Hoorn im Team-Wettbewerb Silber gewonnen. Die Magdeburger Finnia Wunram und Rob Muffels sowie der Saarbrücker Andreas Waschburger schlugen nach 5 km in 56:37,0 Minuten an und hatten am Ende deutliche 37,7 Sekunden Rückstand auf Sieger Italien. EM-Bronze ging an Ungarn.

Beim Team-Wettbewerb gehen für jede Mannschaft zwei Männer und eine Frau ins Wasser. Die Teams starten mit einer halben Minute Abstand über die Fünf-Kilometer-Distanz. Die Zeit wird gestoppt, wenn der letzte Schwimmer der Mannschaft das Ziel erreicht.