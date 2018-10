Madrid (AFP) Im Südosten Spaniens hat die Polizei die mutmaßlich größte Geldfälscherbande des Landes auffliegen lassen. Es seien falsche Euro-Scheine im Wert von 1,5 Millionen Euro beschlagnahmt worden, teilte das Innenministerium am Mittwoch in Madrid mit. Bei dem Zugriff in der Region Murcia in der vergangenen Woche seien drei Spanier und vier Marokkaner festgenommen worden. Einer der Spanier gilt als der Hauptverantwortliche, er war schon 2005 wegen eines Falschgelddeliktes festgenommen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.