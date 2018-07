Hamburg (SID) - Der topgesetzte Philipp Kohlschreiber hat bei den German Open der Tennisprofis am Hamburger Rothenbaum das Viertelfinale erreicht. Der Augsburger besiegte Nicolas Kicker aus Argentinien nach 1:51 Stunden mit 4:6, 6:1, 6:2. Nächster Gegner des 32-Jährigen ist am Freitag Kickers Landsmann Renzo Olivo.

Der zweite verbliebene deutsche Akteur beim Traditionsturnier in der Hansestadt ist der erst 17 Jahre alte Juniorenspieler Louis Weßels. Der Detmolder trifft am Donnerstag auf den an Nummer sieben gesetzten Slowaken Martin Klizan.