Rom (dpa) - Bei dem Zugunglück in Süditalien sind nach bisherigen Erkenntnissen 23 Menschen gestorben, 4 werden noch vermisst. Das teilte die zuständige Präfektin Clara Minerva mit. Bisher war von 27 Toten die Rede, nachdem zwei Züge nördlich von Bari frontal zusammengestoßen waren. Unter den Opfern des Zugunglücks in Süditalien sind nach ersten Erkenntnissen keine Deutschen. "Vollständig ausschließen können wir dies jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht", hieß es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin.

