Montevideo (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck beginnt heute einen Staatsbesuch in Uruguay. In Montevideo wird unter anderem eine Ausstellung zu 160 Jahren deutsch-uruguayischer Beziehungen eröffnet. Auch eine Diskussion zum Thema Jugendarbeitslosigkeit und soziale Spannungen ist angesetzt. Die Reise war im vergangenen Jahr kurzfristig abgesagt worden, als der Bundespräsident wegen des Absturzes der Germanwings-Maschine in den Alpen vorzeitig nach Deutschland zurückgekehrt war.Gauck hatte zuvor auch Chile einen Staatsbesuch abgestattet.

