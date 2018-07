Berlin (AFP) Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt künftig örtlich präziser vor drohendem Unwetter. Statt wie bisher auf die 400 Landkreise in Deutschland würden die Warnungen vor Wettergefahren nun auf die rund 10.000 Gemeinden bezogen, kündigte DWD-Präsident Gerhard Adrian am Donnerstag in Berlin an. Damit werde die Qualität der Unwetterwarnungen deutlich verbessert.

