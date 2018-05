Madrid (AFP) An der spanischen Costa del Sol sind rund 400 zumeist deutsche Touristen aus einem Hotel vor einem herannahenden Buschbrand in Sicherheit gebracht worden. Das Strandhotel in La Linea an der Mittelmeerküste habe aus Sicherheitsgründen komplett geräumt werden müssen, teilten die Behörden der Region Andalusien am Mittwoch mit.

