Mönchengladbach (AFP) Das Pilotprojekt "Mönchengladbach bei Ebay" zur Förderung des Einzelhandels ist nach Einschätzung der Beteiligten ein voller Erfolg. In den neun Monaten seit dem Start im Oktober habe sich die Zahl der beteiligten Ladeninhaber erhöht, und sie steigerten ihren Jahresumsatz um durchschnittlich 90.000 Euro, wie das Online-Auktionshaus Ebay am Donnerstag mitteilte. Lieferungen aus Mönchengladbach gingen nicht nur ins europäische Ausland, sondern bis in die USA und nach Neuseeland.

