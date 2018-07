Saarbrücken (AFP) Mehr als die Hälfte aller Grundschüler in Deutschland bekommt einer Umfrage zufolge Taschengeld zugesteckt. Die Quote liegt der Erhebung des Instituts Forsa im Auftrag des Versicherungsunternehmens CosmosDirekt zufolge insgesamt bei 53 Prozent. Im Durchschnitt erhalten Sechs- bis Neunjährige demnach 3,20 Euro pro Woche. Die Höhe habe sich damit "in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert".

