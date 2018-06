Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die neue britische Premierministerin Theresa May nach Deutschland eingeladen. Merkel sagte während ihres Besuchs in Kirgistan, sie freue sich auf die Zusammenarbeit. Die Ernennung von Boris Johnson zum britischen Außenminister wollte die Kanzlerin nicht kommentieren. Johnson ist einer der wichtigsten Befürworter des EU-Austritts Großbritanniens. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte, die Wahl lasse "Zweifel an den Fähigkeiten der neuen Premierministerin aufkommen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.