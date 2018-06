Paris (AFP) Frankreichs Präsident François Hollande hat sich gegen die Kritik an hohen Ausgaben für seinen Friseur verteidigt. Nach dem Bericht der Satirezeitung "Canard enchaîné", wonach Hollande seinem Friseur fast 10.000 Euro im Monat zahlt, verwies der Staatschef am Donnerstag auf die von ihm veranlassten Einsparungen in Millionenhöhe im Präsidentenbudget.

