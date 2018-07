Nizza (AFP) Bei den Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag ist in Nizza ein Kleinlaster in eine Menschenmenge gerast. Wie die Behörden der südfranzösischen Stadt mitteilten, gab es bei dem Vorfall während eines Feuerwerks am Donnerstagabend mehrere Verletzte. Die Präfektur des Départements Alpes-Maritimes schließt einen Anschlag nicht aus. Sie rief die Bewohner von Nizza auf, vorsichtshalber zu Hause zu bleiben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.