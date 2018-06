Köln (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln steht offenbar unmittelbar vor der Verpflichtung des französischen Offensiv-Talents Sehrou Guirassy. Wie die Bild und der Express berichten, wird der 20-jährige vom französischen Erstligisten OSC Lille in Kürze einen Fünfjahresvertrag bei den Kölnern unterschreiben. Die Ablösesumme soll rund fünf Millionen Euro betragen. Damit wäre Guirassy der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte des "Effzeh" nach Lukas Podolski (10 Millionen).

Kölns Manager Jörg Schmadtke bestätigte das Interesse an dem flexibel einsetzbaren Stürmer bereits. "Ein robuster Typ, sehr geradlinig und kräftig für sein Alter", sagte der 52-Jährige der Bild. In der vergangenen Saison war Guirassy von Lille an den französischen Zweitligisten AJ Auxerre ausgeliehen und erzielte in 16 Pariten acht Treffer. "Er kann jetzt schon Bundesliga spielen, hat aber noch deutlich mehr Potential", sagte Schmadtke.