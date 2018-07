Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. Juli 2016:

28. Kalenderwoche

197. Tag des Jahres

Noch 169 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Bernhard, Bonaventura, Gumbert, Heinrich, Wladimir

HISTORISCHE DATEN

2015 - Carsten Sieling (SPD) wird zum neuen Bremer Bürgermeister gewählt.

2014 - Jean-Claude Juncker wird neuer EU-Kommissionspräsident. 422 der 751 Europaparlamentarier stimmen in Straßburg für den früheren Luxemburger Ministerpräsidenten.

2011 - Beim Stresstest von 90 Banken in Europa sind fünf spanische, zwei griechische und ein österreichisches Institut durchgefallen. Das geben die europäische Bankenaufsicht EBA und die nationalen Aufsichtsbehörden bekannt.

2006 - Der iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad vergleicht die israelische Regierung mit Adolf Hitler und Dschingis Khan und wirft ihr vor, einen "Vorwand" für militärische Angriffe zu suchen.

1996 - Beim Absturz eines belgischen Militärflugzeuges auf dem Flughafen der niederländischen Stadt Eindhoven sterben 34 der 41 Insassen, darunter 28 Angehörige einer Militärkapelle.

1991 - Die Europa-Universität "Viadrina" wird in Frankfurt/Oder wiedergegründet. Die Universität bestand bereits von 1506 bis 1811.

1949 - Die CDU stellt die "Düsseldorfer Leitsätze" vor, in denen die Partei die gemeinwirtschaftliche Konzeption des "Ahlener Programms" vom Februar 1947 aufgibt und sich der sozialen Marktwirtschaft zuwendet.

1916 - William Edward Boeing gründet in Seattle die Pacific Aero Products Company, aus der später die Boeing Company hervorgeht.

1869 - In Paris wird ein Patent für die Herstellung von Margarine erteilt.

AUCH DAS NOCH

2008 - dpa meldet: Ein Navigationsgerät hat einen Lastwagenfahrer im rheinland-pfälzischen Diez an der Lahn in die Irre geführt. Der Mann landete mit seinem Lastzug auf einem Weg, der zu Schrebergärten führte. Die Straße wurde so eng, dass der LKW schließlich steckenblieb und abgeschleppt werden musste.

GEBURTSTAGE

1966 - Irène Jacob (50), schweizerisch-französische Schauspielerin ("Drei Farben: Rot")

1963 - Brigitte Nielsen (53), dänisches Model, Schauspielerin und Musikerin (Film: "Die City Cobra", Album: "Every Body Tells A Story")

1946 - Sultan Hassanal Bolkiah (70), Sultan von Brunei seit 1967

1946 - Linda Ronstadt (70), amerikanische Rock- und Folksängerin ("That Will Be the Day")

1919 - Iris Murdoch, britische Schriftstellerin ("Das Meer, das Meer"), gest. 1999

TODESTAGE

2003 - Roberto Bolaño, chilenischer Schriftsteller ("2666", "Chilenisches Nachtstück"), geb. 1953

1969 - Peter van Eyck, deutscher Filmschauspieler ("Lohn der Angst", "Die Brücke von Remagen"), geb. 1913