Neu Delhi (AFP) Ein indisches Teeunternehmen hat dem republikanischen US-Präsidentschaftsanwärter Donald Trump 6000 Teebeutel mit grünem Tee geschickt - in der Hoffnung, der rechtspopulistische Immobilienmilliardär könne dadurch seine Seele reinigen und "schlauer" werden. Das ungewöhnliche Geschenk stammt von der Firma Te-a-Me Teas in Kolkata. Deren Chef Sumit Shah sagte der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag: "Wir dachten, dass grüner Tee ihm dabei helfen wird, Geist, Körper und Seele zu reinigen."

