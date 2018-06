New York (dpa) - Eine Hilfslieferung mit Weizenmehl, Wasser sowie Mitteln zur medizinischen Versorgung und für Sanitäranlagen hat den Stadtteil Al-Waer der zentralsyrischen Stadt Homs erreicht. Es sei die erste von zwei Lieferungen, die dort 75 000 Betroffenen helfen soll, sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric in New York. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bestätigte die Ankunft der 19 Lastwagen. Zuletzt hatte ein Konvoi Al-Waer Mitte Juni erreicht. Insgesamt seien bislang rund 60 Prozent der betroffenen Menschen in belagerten Gebieten des Bürgerkriegslands Syrien erreicht worden.

