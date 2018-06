Munderkingen (dpa) - Ein 42-Jähriger soll im baden-württembergischen Munderkingen seinen sechsjährigen Sohn getötet haben. Beamte fanden das Kind leblos im Schlafzimmer in der Nähe eines Holzkohlegrills, wie Polizei und Staatsanwaltschaft heute mitteilten.

Der Vater kam wegen einer möglichen Rauchvergiftung in eine Klinik und wurde dann festgenommen. Wie das Kind ums Leben kam, war den Angaben zufolge noch nicht geklärt. Ob ein Feuer in dem Grill gebrannt hatte, sagten die Ermittler zunächst nicht. Nach Informationen der "Schwäbischen Zeitung" waren Feuerwehren aus Munderkingen und Ehingen am Tatort im Einsatz.

Der 42-Jährige steht im Verdacht, für den Tod des Sechsjährigen verantwortlich zu sein, wie die Behörde mitteilte. Zeugen hatten demnach Vater und Kind am Mittwochabend durch ein Fenster des Hauses regungslos im Bett liegen sehen und den Notruf gewählt.

Erst vor rund zwei Wochen hatte sich eine Familientragödie im Südwesten ereignet. Ein Vater in Ravensburg am Bodensee tötete laut Staatsanwaltschaft seine beiden 14 und 18 Jahre alten Stieftöchter mit einem Beil und einem Messer. Auch seine Ehefrau soll der 53-Jährige umgebracht haben. Eine fünf Jahre alte gemeinsame Tochter des Paares überlebte.