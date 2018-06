Hohenstein-Ernstthal (SID) - Der Franzose Johann Zarco fährt in der kommenden MotoGP-Saison wie erwartet an der Seite von Jonas Folger (Tordera/Spanien) für Tech3-Yamaha. Dies gab der französische Rennstall vor dem Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring bekannt.

Titelverteidiger Zarco (25) führt derzeit das Moto2-Klassement an und steht wie Folger vor seiner ersten Saison in der Königsklasse. Die Verpflichtung des 22-jährigen Folger hatte Tech3 bereits Anfang Mai bekannt gegeben. Der viermalige Grand-Prix-Sieger ist derzeit in der Moto2 Siebter.