EU-Wettbewerbshüter nehmen bei Google auch Online-Werbung ins Visier

Brüssel (dpa) - Die EU-Kartellwächter verschärfen ihr Vorgehen gegen Google und werfen dem Internet-Riesen erstmals auch unfairen Wettbewerb in seinem Kerngeschäft vor. Unter anderem schränke der Konzern die Möglichkeiten von Unternehmen ein, auf ihren Websites Suchmaschinenwerbung von Googles Wettbewerbern anzuzeigen, erklärte die EU-Kommission am Donnerstag. Zusätzlich weitete die Brüsseler Behörde die Vorwürfe im Wettbewerbs-Verfahren zur Shopping-Suche aus. "Wir glauben, dass das Vorgehen von Google den Verbrauchern geschadet hat, weil sie die Suchergebnisse angezeigt bekommen, die Google ihnen zeigen will und nicht unbedingt diejenigen, die relevanter sind", sagte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in Brüssel.

VW blitzt mit Rückrufplan für Drei-Liter-Motoren in den USA ab

Sacramento (dpa) - Die Abwicklung des Abgasskandals in den USA könnte für Volkswagen doch noch einmal teurer werden: Das kalifornische Umweltamt CARB hat den Rückrufplan für Drei-Liter-Motoren als unzureichend und unvollständig abgelehnt. Von der Entscheidung seien 16 000 Autos der Marken Audi, Porsche und VW in Kalifornien betroffen, teilte die für die Luftqualität zuständige kalifornische Behörde in der Nacht zum Donnerstag in Sacramento mit. Auch die US-Umweltbundesbehörde EPA schloss sich der CARB-Auffassung an. Beide Behörden wollen nun mit VW weiter an einer Lösung arbeiten.

Infineon kauft Halbleiterspezialist von Cree für 850 Millionen Dollar

München/Durham (dpa) - Der Chipkonzern Infineon will dem US-Anbieter Cree die Sparte für Verbindungshalbleiter abkaufen. Der Kaufpreis belaufe sich auf 850 Millionen Dollar (rund 766 Mio Euro), wie Infineon am Donnerstag in München mitteilte. Ende dieses Jahres soll das Geschäft abgeschlossen werden. Mit dem Zukauf der Geschäftseinheit namens Wolfspeed will Infineon seine Position in Wachstumsmärkten wie Elektromobilität, erneuerbare Energien und kommende Mobilfunkstandards ausbauen und von der Vernetzung der Wirtschaft profitieren. Die Transaktion werde sich sofort nach Abschluss positiv auf operative Marge sowie das bereinigte Ergebnis je Aktie auswirken, hieß es vom Unternehmen.

Bank of England verzichtet auf Leitzinssenkung

London (dpa) - Die britische Notenbank lässt drei Wochen nach dem Brexit-Votum den Leitzins unverändert. Der Zinssatz bleibe auf dem Rekordtief von 0,5 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag in London mit. Auf diesem Niveau liegt der Zinssatz seit mehr als sieben Jahren. Bankvolkswirte hatten wegen der Unsicherheiten seit dem Votum der Briten für den Austritt aus der Europäischen Union mehrheitlich mit einer Zinssenkung gerechnet.

Solarworld droht Prozessniederlage in den USA - noch kein Urteil

Bonn/Michigan (dpa) - Dem Bonner Photovoltaikkonzern Solarworld droht eine kostspielige Niederlage bei einem Schadenersatzprozess in den USA gegen den ehemaligen Siliziumlieferanten Hemlock. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, hat das zuständige US-Gericht in Michigan am Mittwoch (Ortszeit) entschieden, den laufenden Prozess ohne Juryanhörung zu entscheiden. Zugleich forderte das Gericht Hemlock auf, seinen Schaden und seine Anwaltskosten aktuell zu beziffern. Dies wird als Hinweis für eine Prozessniederlage von Solarworld gewertet. Einen Termin für die Urteilsverkündung gibt es noch nicht. Das US-Unternehmen will umgerechnet knapp 700 Millionen Euro Schadenersatz, weil Solarworld langfristige Lieferverträge einseitig gestoppt hatte.

EU-Gericht: Deutsche Post muss Pensions-Millionen nicht zurückzahlen

Luxemburg/Bonn (dpa) - Die Deutsche Post darf rund 377 Millionen Euro für Pensionslasten ihrer Beamten behalten und muss sie nicht an die Bundesregierung zurückgeben. Dies hat das EU-Gericht in Luxemburg am Donnerstag nach einer Klage des Bundes entschieden. Die Zahlungen für den Zeitraum ab 2003 waren 2012 von der EU-Kommission als unerlaubte Beihilfe eingestuft worden. Dagegen hatten sowohl die Bundesrepublik als auch die Post geklagt. Ein Sprecher des Bonner Konzerns begrüßte die Entscheidung. Die Brüsseler Behörde kann allerdings innerhalb von zwei Monaten noch vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) ziehen.

Studie: Chinesen auf Großeinkauf in Deutschland und Europa

Frankfurt/Main (dpa) - Chinesische Investoren sind derzeit zum Großeinkauf in Europa unterwegs. In der ersten Hälfte des Jahres haben sie bereits angekündigt, Firmen mit einem Rekord-Transaktionsvolumen von 72,4 Milliarden Dollar (65,2 Mrd Euro) übernehmen zu wollen, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Aufstellung der Beratergesellschaft EY (Ernst & Young) hervorgeht. Mit 164 Transaktionen wurde bereits zur Jahresmitte nahezu der Wert aus dem Vorjahr (183) erreicht, weitere Übernahmegeschäfte seien in Vorbereitung. Mit 37 Firmenübernahmen oder Beteiligungen war Deutschland das beliebteste Ziel der chinesischen Investoren vor Frankreich (23) und Großbritannien (20).

Dax bleibt stark - Bank of England stört Party nur kurz

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat seinen guten Lauf am Donnerstag fortgesetzt. Dabei ließ er sich von der Entscheidung der britischen Notenbank, den Leitzins unverändert zu lassen, nur kurz vom Weg abbringen. Zuletzt lag der deutsche Leitindex mit 1,27 Prozent im Plus bei 10 057,01 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,66 Prozent auf 20 511,40 Punkte und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,41 Prozent auf 1632,01 Punkte empor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann über 1 Prozent. Der Euro legte auf 1,1133 (Referenzkurs vom Mittwoch: 1,1072) US-Dollar zu. Ein Dollar kostete damit 0,8982 (0,9032) Euro.