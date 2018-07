Harare (AFP) Einen Tag nach seiner Festnahme wegen eines angeblichen Umsturzversuchs gegen Simbabwes Staatschef Robert Mugabe ist der prominente Regierungskritiker Evan Mawarire freigelassen worden. Der baptistische Pastor verließ am Mittwoch unter dem Jubel von mehreren hundert Anhängern ein Gericht in der Hauptstadt Harare. Sein Anwalt Harrison Nkomo sagte, seinem Mandaten sei ein Umsturzversuch gegen Mugabe zur Last gelegt worden. Das Gericht habe die Verhängung einer Untersuchungshaft gegen Mawarire aber abgelehnt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.