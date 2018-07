Washington (AFP) Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump will am Freitag seinen Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten vorstellen. Trump wolle seinen Vizekandidaten dann in New York der Öffentlichkeit präsentieren, sagte Wahlkampfmanager Paul Manafort am Mittwoch (Ortszeit) dem Sender CNN. Namen nannte er nicht.

