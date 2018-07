Berlin (dpa) - Das dreijährige Bachelor-Studium in Deutschland soll flexibler und besser werden. Entsprechende Reformvorschläge legten nach monatelangen Beratungen die Kultusministerkonferenz und die Hochschulrektorenkonferenz vor. Die gemeinsame Erklärung lag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor. Hochschulen sollen demnach das Studium flexibler anlegen können, die Rolle der Noten soll in den ersten Semestern zurückgedrängt werden. Bachelor-Kritik kommt aus der Wirtschaft, aber auch von Studenten und Hochschulen.

