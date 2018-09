Münster (AFP) In sogenannter wilder Ehe lebende Paare haben kein Anspruch auf Ehegattensplitting. Dieser Steuervorteil gilt nur für Ehegatten und eingetragene Lebenspartnerschaften, nicht aber für nichteheliche Lebensgemeinschaften, wie das Finanzgericht Münster in einem am Freitag veröffentlichten Urteil entschied. (Az. 10 K 2790/14)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.