Berlin (AFP) Nach dem Anschlag von Nizza hat Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) Frankreich die Solidarität des Bundestages ausgesprochen. "Wir alle stehen heute unter dem Eindruck der furchtbaren Bilder des gestrigen Abends, die uns fassungslos und auch wütend machen angesichts des blinden Hasses, der erneut so viele unschuldige Menschen in den Tod gerissen hat", hieß es am Freitag in einem Kondolenzschreiben von Lammert an den Präsidenten der französischen Nationalversammlung, Claude Bartolone.

