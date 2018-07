Berlin (AFP) Muslimische Verbände in Deutschland haben den Anschlag von Nizza verurteilt. "Wir sind tief erschüttert über diesen feigen und perfiden Anschlag", erklärte der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, am Freitag. Sie stünden solidarisch an der Seite Frankreichs. Die Werte der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die Werte der französischen Revolution, seien "unsere Werte". "Sie anzugreifen bedeutet, uns alle anzugreifen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.