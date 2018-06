Berlin (AFP) Nach dem Anschlag von Nizza hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sich erschüttert gezeigt. "Wir trauern mit Frankreich und stehen in diesen schweren Momenten fest an seiner Seite", erklärte Steinmeier am Freitag. "Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und dem ganzen französischen Volk."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.