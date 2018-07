Wiesbaden (AFP) Die Zahl der Ehescheidungen ist in Deutschland im vergangenen Jahr leicht gesunken. Im Jahr 2015 wurden 163.335 Ehen geschieden und damit 1,7 Prozent weniger als im Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Von der Scheidung ihrer Eltern betroffen waren demnach rund 132.000 minderjährige Kinder.

