Eschborn (AFP) In diesem Jahr profitieren erneut mehr als 2000 Unternehmen in Deutschland von Rabatten auf die EEG-Umlage. 2137 Unternehmen hätten mit ihren Anträgen Erfolg gehabt, teilte das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) am Freitag in Eschborn mit. Die Zahl blieb damit gegenüber 2015 nahezu unverändert.

