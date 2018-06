Paris (AFP) Nach der tödlichen Lkw-Attacke von Nizza sind im Tatfahrzeug die Ausweispapiere eines Franko-Tunesiers gefunden worden. Die Papiere würden einem 31-jährigen in Nizza gemeldeten Mann gehören, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP in der Nacht zu Freitag aus Polizeikreisen. "Die Identifizierung des Lkw-Fahrers dauert noch an", hieß es aus den Kreisen weiter.

