Nizza (AFP) Das Feuerwerk am Strandboulevard von Nizza war als heiterer Ausklang des französischen Nationalfeiertags gedacht - doch die Nacht fand ein schreckliches Ende, als ein Lkw-Fahrer sein Fahrzeug in die Zuschauermenge steuerte und Dutzende Menschen tötete. AFP-Korrespondent Robert Holloway war am Donnerstagabend auf dem berühmten Strandboulevard Promenade des Anglais unterwegs, um das Feuerwerk zu sehen. Er wurde zum Augenzeuge der Bluttat.

