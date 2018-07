Paris (AFP) Die Lkw-Attacke von Nizza mit mehr als 75 Toten hat nach Worten von Frankreichs Staatschef François Hollande eindeutig einen terroristischen Hintergrund. Der "terroristische Charakter" des Angriffs könne nicht geleugnet werden, sagte der Präsident in der Nacht zu Freitag in einer Fernsehansprache. Der nach den Pariser Anschlägen vom 13. November vergangenen Jahres verhängte Ausnahmezustand solle erneut um drei Monate verlängert werden, kündigte Hollande an.

