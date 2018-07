Nizza (AFP) Nach der Lkw-Attacke im südfranzösischen Nizza ist die Zahl der Toten auf mindestens 70 gestiegen. Das teilte die Staatsanwaltschaft der Küstenstadt in der Nacht zu Freitag mit. Ein Mann war am französischen Nationalfeiertag mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast, die auf einer Uferpromenade einem Feuerwerk beigewohnt hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.